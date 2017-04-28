Глава МВД уверяет, что РФ не удастся раскачать ситуацию в стране

Министр внутренних дел Арсен Аваков не ожидает каких-то угроз на майские праздники и уверяет, что МВД не позволит российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине во время Евровидения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы тщательно готовимся. Думаю, что будет яркое Евровидение. Мы не видим угроз в Одессе, ни в Киеве, ни в любом другом населенном пункте Украины", – заверил министр.

"Но мы видим достаточное количество дураков... и дураков из Российской Федерации, которые считают, что смогут раскачать ситуацию", – добавил Аваков.

Министр подчеркнул, что правоохранители не допустят этого и "в профилактический способ, и в силовой – при необходимости".

Ранее сообщалось, что на майские праздники в Киеве при участии российской агентуры возможны беспорядки и провокации.