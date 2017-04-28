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Главная » Страна » Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа
Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа
Фото из открытых источников

Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа

Только в 2014 году оккупанты выкачали 1 млрд 117 млн кубов

28.04.17 94
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За время оккупации Крыма Российская Федерация выкачала почти три миллиарды кубометров газа из украинских месторождений на шельфе Черного моря. Об этом заявила глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает Крым.Реалии.

"Одесское месторождение – самое крупное, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 гг. И из него наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть фактически за 2014 год из него нелегитимными властями Крыма, то есть Российской Федерацией, было добыто 1 млрд 117 млн кубометров. В 2015 году – 980 млн кубометров и в 2016-м, соответственно, - 880 млн", – сказала Нежнова.

Напомним, в 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией.

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