Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа

За время оккупации Крыма Российская Федерация выкачала почти три миллиарды кубометров газа из украинских месторождений на шельфе Черного моря. Об этом заявила глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает Крым.Реалии.

"Одесское месторождение – самое крупное, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 гг. И из него наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть фактически за 2014 год из него нелегитимными властями Крыма, то есть Российской Федерацией, было добыто 1 млрд 117 млн кубометров. В 2015 году – 980 млн кубометров и в 2016-м, соответственно, - 880 млн", – сказала Нежнова.

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Напомним, в 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией.