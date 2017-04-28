ЕББР поддерживает назначение главой НБУ председателя правления Райффайзен банка

Ранее Владимир Лавренчук заявил, что не против занять место Валерии Гонтаревой

Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение руководителем Национального банка председателя правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на агентство Reuters.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в комментарии для агентства заявил о поддержке Владимира Лавренчука, если подтвердится информация о его возможном назначении на должность главы НБУ.

Ранее председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук в интервью KyivPos сообщил, что готов возглавить Национальный банк Украины после ухода Валерии Гонтаревой.