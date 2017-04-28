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Новости партнеров Усама Кафа получил почетное звание «Рыцарь Отечества»

<span class="label">Новости партнеров</span> Усама Кафа получил почетное звание «Рыцарь Отечества»
28.04.17 153
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               27 апреля в Государственной резиденции – Малом Мариинском дворце состоялось посвящение в Рыцарский легион лучших представителей бизнеса, культуры, общественной среды Украины.

               За высокое национальное достоинство, патриотизм, активное участие в развитие Украинского государства почётного звания «Рыцарь Отечества» удостоен известный украинский ресторатор, президент компании «L'KAFA GROUR» – Усама Кафа.

               Он получил «Золотой крест чести и доблести», золотой именной диплом, именное оружие – рыцарскую саблю и нагрудный знак «Рыцарский Легион Украины».

               Оргкомитет отметил Усаму Кафу, как человека, который ежедневным упорным трудом поддерживает социально-экономическое положение Украины, принимает активное участие в общественно важных процессах, обладает высокой способностью к управлению предприятием.               В свою очередь Усама Кафа отметил, что быть «Рыцарем Отечества» – это не просто звание, а большая миссия – заботиться о благосостоянии страны, улучшении её имиджа. На сегодня Усама Кафа руководит одной из лучших компаний, которая развивает ресторанный сервис в Украине. «L'KAFA GROUR» – лидирующая компания с более чем 20-летней историей и коллективом более 1000 человек. Усама Кафа занесён в «Золотой фонд нации». Дважды человек года в 2015 году – за развитие сети «Чайхона Базар», и 2016 – за развитие «L’Kafa Café». Также на его счёту многочисленные награды: ордена: «Decus euconomicae» – за эффективное управление предприятием - лидером и персональный вклад в развитие экономики Украины, «Слава нации», «За развитие Украины», «Единство и воля» и медаль «Bene merenti de professione» – за высокую компетентность, безупречную деловую репутацию, инициативность и эффективность в выполнении задач, приверженность к ценностям предприятия.              

Справка: «Рыцарский Легион Украины» – всеукраинский патриотический проект программы «Лидеры XXI века», который работает на утверждение в украинском обществе мировых традиций и принципов исключительно заслуженной благодарности и уважения особой категории людей, которые своими профессиональными и гражданскими действиями обеспечивают стабильную деятельность всех основных и стратегически важных государственных институтов и сфер экономики.

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