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Главная » Страна » Луценко рассказал, как Янукович отмывал деньги

Луценко рассказал, как Янукович отмывал деньги

Луценко рассказал, как Янукович отмывал деньги
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Деньги проводились через офшоры, а потом шли на покупку гособлигаций

28.04.17 98
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Украденные окружением беглого бывшего президента Виктора Януковича $1,5 млрд были "отмыты" примерно через 500 фирм. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

"Средства, украденные преступной властью, примерно через 500 компаний выводились из Украины в ряд офшорных юрисдикций и попадали в так называемую "всемирную мойку". Отследить их точное прохождение пытались следователи Генпрокуратуры, Службы финансового мониторинга, наши коллеги за рубежом. Это была не прямая проводка, а расщепление через ряд фирм", - отметил глава ГПУ.

По его словам, в конечном итоге средства "всплывали" на Кипре и в Латвии, после чего перечислялись в Украину, где за них приближенные к окружению Януковича фирмы покупали специально выпущенные для этого государственные облигации под 8% годовых в валюте.

Все средства в 2014 году были заморожены на счетах Ощадбанка, Укрэксимбанка и Приватбанка, а теперь по решению Краматорского городского суда конфискованы и переводятся на счета Государственного казначейства.

"Я вообще до сих пор удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств", - резюмировал Луценко.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк приступил к конфискации $1,5 млрд активов режима беглого экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. 

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