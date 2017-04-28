Суд признал противоправным решение Одесского горсовета об отмене декоммунизации

Приморский районный суд Одессы отменил принятое 26 апреля решение Одесского городского совета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, части которых собирались вернуть старые названия. Об этом сообщается на странице общественной организации "Вільні люди" в Facebook.

Согласно сообщению, "Вільні люди" и "Самооборона Майдана Одессы" подали исковое заявление об отмене решения горсовета сегодня, 28 апреля.

В заявлении истцы ссылались на несоответствие требованиям законов о декоммунизации и нарушения регламента во время представления и голосования.

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Напомним, 26 апреля депутаты Одесского горсовета проголосовали за отмену переименования улиц города, осуществленного в 2016 году в рамках декоммунизации. 27 апреля, прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по этому решению.