АТО: Погибли двое наших военных

В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

28 апреля по состоянию на 18:00 враг 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще пятеро наших бойцов получили ранения.

На мариупольском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты сил АТО в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Павлополь и Водяного. Морских пехотинцев рядом Широкино боевики обстреливали из вооружения БМП и БТР. Из пулеметов больших калибров террористы били по защитникам Гнутово.

На донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Авдеевки. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи населенного пункта Луганское. Из противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции вблизи Зайцево, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Нижнее, а из минометов калибра 82 мм - по опорным пунктам вблизи Новотошковки. Из автоматических гранатометов враг накрывал защитников Крымского, а из пулеметов больших калибров - защитников Попасной.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение открывать ответный огонь.