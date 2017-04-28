В Украине активизировалась организованная преступность, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил об активизации в Украине организованной вооруженной преступности. Об этом Турчинов сказал во время посещения тренингового центра подготовки полицейских "Корпуса оперативно-моментального действия" (КОРД), сообщается на сайте СНБО.

"Наша общая задача - построить сильное национальное государство, которое заставит с собой считаться, сможет остановить агрессию и очистить свою территорию", - сказал Турчинов, добавив, что внутри страны "поднимает голову вооруженная организованная преступность".

28 апреля в тренинговом центре состоялась церемония очередного выпуска полицейских подразделения особого назначения КОРД, которые были направлены на обучение из разных регионов Украины. Обучение проводилось по методике подготовки спецназа Администрации США по вопросам борьбы с наркотиками, спецназа Пограничного патруля США и группы специального назначения дивизиона "Техасские рейнджеры". Учения проводились при поддержке правительства США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госспецсвязи разработала проект блокировки сепаратистского вещания в зоне АТО

С 10 января 2016 года до настоящего времени в тренинговом центре подготовлено 276 полицейских.