Украина и Румыния будут вместе осваивать космос

Украина и Румыния намерены развивать сотрудничество в космической сфере. Об этом сообщает пресс-служба украинского космического ведомства.

27 апреля в Бухаресте Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) и Румынское космическое агентство (ROSA) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Среди прочего, документ определяет потенциальные направления сотрудничества, такие как фундаментальная космическая наука, метеорология, дистанционное зондирование Земли, приборостроение, новейшие космические технологии, космические аппараты научного назначения.

По словам подписавшего документ с украинской стороны первого заместителя главы ГКАУ Александра Голуба, наличие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в космической сфере между Украиной и Румынией позволит приступить к организации практического сотрудничества между космическими агентствами и предприятиями космической отрасли двух стран.

В рамках визита в Бухарест, делегация ГКАУ также посетила Национальный Центр аэрокосмических исследований INCAS в Мергуреле и ознакомилась с научными разработками Румынии в космической сфере.