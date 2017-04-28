В преддверии майских праздников "Киевзеленстрой" напомнил, что в Киеве оборудованы специальные места для пикников.

В городе готовы 38 зон для отдыха с необходимым инвентарем (есть лесная мебель, место для костра, укрытие от непогоды), которые ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.

Как известно, разжигать костры в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костров в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.

Приводим перечень зон отдыха на территории лесопарковых хозяйств, входящих в состав "Киевзеленстроя".

Список: КГГА