Порошенко решил, кто станет новым главой НБУ, - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко определился с кандидатурой на должность главы Национального банка.

Об этом сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Новое время.

По данным двух источников Bloomberg, президент Петр Порошенко предложит председателю правления Райффайзен Банка Аваль Владимиру Лавренчуку возглавить НБУ.

Агентство обращает внимание, что, несмотря на непопулярность действий Валерии Гонтаревой среди населения, Лавренчук призвал украинцев поддержать инициативы НБУ, заявив, что нет альтернативы реформам.

Напомним, 28 апреля Reuters сообщал, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает кандидатуру Лавренчука, тогда как бывший премьер-министр Яценюк назвал Лавренчука "хорошим парнем".

Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, когда придет время.

Напомним, 10 апреля председатель Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что 10 мая она уходит в отставку.

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает скорейшего удовлетворения его президентом и Верховной Радой.

Нацбанк некоторое время будет возглавлять первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Также Гонтарева подала президенту 4 кандидатуры на данную должность. Она ожидает, что следующим главой НБУ станет технократ и профессионал.