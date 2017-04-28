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Украина намерена продлить санкции против России

Украина намерена продлить санкции против России
Фото: censor.net.ua

Кабмин направил соответствующее предложение СНБО

28.04.17 198
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Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции против России.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении №288-р от 26 апреля "О внесении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Так, предполагается в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, безопасности и суверенитета, в соответствии с частью первой статьи пятой закона Украины "О санкциях" внести на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Кроме того, в соответствии с распоряжением, органы исполнительной власти, на которых будет возложено выполнение решения СНБО о применении санкций, в течение срока их действия в случае обращения лица за выдачей документа разрешительного характера, выдача которого запрещена как ограничительная мера (санкция), или волеизъявление лица относительно совершения правового действия, совершение которого запрещено как ограничительная мера (санкция), должны проводить проверку принадлежности такого лица к числу лиц, на которых распространяются указанные ограничительные меры (санкции).

Также Министерство иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении персональных санкций должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций).

Последним пунктом распоряжения предполагается вынести вопрос относительно срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и информирования лиц о применении к ним, а также относительно обнародования списка таких лиц на рассмотрение СНБО.

Напомним, согласно решению СНБО, санкции против России применяются сроком на один год против физических и юридических лиц. В 2015 году СНБО внесла в санкционный список 347 человек, в 2016 году - 335 физических лиц. Также под санкции попала 271 российская компания.

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