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Главная » Страна » Совбез ООН не должен ограничивать себя в давлении на Северную Корею, - Ельченко

Совбез ООН не должен ограничивать себя в давлении на Северную Корею, - Ельченко

Совбез ООН не должен ограничивать себя в давлении на Северную Корею, - Ельченко
Владимир Ельченко / Фото из открытых источников

Пхеньян продолжает наращивать свой военный арсенал за счет снижения качества жизни простых людей

28.04.17 103
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Режим КНДР компенсирует последствия международных санкций за счет собственных граждан, поэтому Совет безопасности ООН не должен себя ограничивать в применении всех имеющихся инструментов и методов для создания эффективного давления на руководство в Пхеньяне для прекращения провокаций с его стороны.

Такую позицию относительно ситуации в КНДР высказал в пятницу во время заседания СБ ООН постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Очевидно, что существующий режим санкций не является достаточно эффективным, чтобы предотвратить получение КНДР технологий, материалов, оборудования и финансовых ресурсов для дальнейшего развертывания ее ядерных и ракетных программ. К сожалению, мы наблюдаем стойкую эволюцию северокорейских уловок, во избежание санкций", - заявил представитель Украины.

Он подчеркнул, что Пхеньян продолжает наращивать свой военный арсенал за счет собственного народа - качество жизни простых граждан ухудшается, но режим это не волнует.

"Позиция Украины в этой связи была последовательной: Совет должен найти способы усиления международного давления на режим КНДР в ответ на его безрассудное, неугомонное поведение", - подчеркнул глава Украинской миссии при ООН.

Ключевой предпосылкой для этого, по его убеждению, является несомненное, безусловное и верное сдерживание Пхеньяном резолюций РБ ООН с целью недопущения новых провокаций в регионе.

"Однако Совет может принять дополнительные решительные меры с целью принуждения КНДР отказаться от запрещенной деятельности, включая разработку ядерного оружия, баллистических ракет и других видов оружия массового уничтожения. Мы должны использовать все инструменты и способы, которые есть в распоряжение членов Совета, чтобы способствовать деэскалации нынешней крайне нестабильной ситуации", - заявил дипломат.

Кроме того, по его словам, Украина полностью разделяет необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности соседних государств против этой угрозы и твердо стоит на стороне Японии, Республики Корея и других стран, которые сталкиваются с растущей ядерной угрозой.

Представитель Украины также подчеркнул, что наступило время обдумать, что можно сделать, чтобы предотвратить ядерную угрозу в будущем где угодно на земном шаре. В этой связи он напомнил о Будапештском меморандуме, когда Украина добровольно согласилась избавиться от всего ядерного оружия.

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