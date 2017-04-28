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Президент подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи

Президент подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Для ликвидации последствий мощных снегопадов

28.04.17 379
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Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова. Соответствующий указ №118/2017 от 28 апреля 2017 года обнародован на сайте главы государства.

"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова; Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", – сказано в документе.

Сумма выделяемой гуманитарной помощи в указе не указывается.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

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