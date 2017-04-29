МИД пока не подтверждает захват украинского танкера ВМС Ливии

МИД Украины проверяет информацию о задержании украинского судна у побережья Ливии.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.
Отмечается, что на данный момент отсутствует официальное подтверждение захвата украинского судна.
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"Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официальное подтверждение отсутствует", - говорится в сообщении.
Отметим, 29 апреля агентство Reuters со ссылкой на представителя военно-морских сил Ливии сообщило, что ВМС Ливии захватили два судна, которые подозреваются в контрабанде нефти. ВМС Ливии, в частности, захватили украинский танкер Ruta. Второе захваченное судно под названием Stark шло под флагом неустановленной африканской страны. Судна были захвачены после трех часов перестрелки, которая произошла к западу от столицы Ливии Триполи.