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Главная » Страна » МИД пока не подтверждает захват украинского танкера ВМС Ливии

МИД пока не подтверждает захват украинского танкера ВМС Ливии

МИД пока не подтверждает захват украинского танкера ВМС Ливии

Судно было захвачено после трех часов перестрелки

29.04.17 127
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МИД Украины проверяет информацию о задержании украинского судна у побережья Ливии.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что на данный момент отсутствует официальное подтверждение захвата украинского судна.

"Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официальное подтверждение отсутствует", - говорится в сообщении.

Отметим, 29 апреля агентство Reuters со ссылкой на представителя военно-морских сил Ливии сообщило, что ВМС Ливии захватили два судна, которые подозреваются в контрабанде нефти. ВМС Ливии, в частности, захватили украинский танкер Ruta. Второе захваченное судно под названием Stark шло под флагом неустановленной африканской страны. Судна были захвачены после трех часов перестрелки, которая произошла к западу от столицы Ливии Триполи.

Напомним, Украина готова купить старые корабли стран НАТО.

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