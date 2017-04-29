Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина будет вести по утрам рубрику "В ритме спорта" на телеканале "Украина".
Как сообщается на странице канала в "Фейсбуке", премьера программы запланирована на 15 мая.
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Спортивная рубрика, ведущей которой станет Марина Порошенко в рамках программы "Ранок з Україною", начинается в 07.15.
"Начинайте утро энергично и спортивно вместе с Мариной Порошенко! Уже скоро премьера новой утренней рубрики!", - говорится в сообщении.
Напомним, Freedom House озвучила основные проблемы СМИ в Украине.