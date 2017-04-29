В Киеве во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017" кинологи с собаками будут проверять места массовых мероприятий, а также вокзал и метрополитен.

"Сегодня-завтра будет осуществляться полная проверка и установка жесткого контроля на Парковой дороге, где будет организован Евроклуб, и в МВЦ. Будут кинологи постоянно задействованы также в Еврогородке", - цитирует начальника ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрея Крищенко "Интерфакс - Украина".

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Он отметил, что кинологи также будут проверять станции метрополитена, железнодорожный вокзал и подозрительных личностей.

По словам Крищенко, во время Евровидения будут задействованы 30 собак.

Напомним, Еврогородок на Крещатике планируют открыть 4 мая.