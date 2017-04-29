Интерпол отказался арестовывать Яценюка

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", – написал он.

Аваков также назвал данное ходатайство "полным абсурдом" и попыткой политически мотивированного преследования.

"Уверен, что сочиненный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху!" – добавил Аваков.

Напомним, 27 марта сообщалось, что городской суд Ессентуков (Ставропольский край, Российская Федерация) заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за якобы участие в вооруженной группировке.