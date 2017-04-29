В районе проведения антитеррористической операции вчера, 28 апреля 2017 года был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Силами АТО под Волновахой Донецкой области вчера был сбит беспилотник - тип "Орлан", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что БПЛА был российского производства. Сотрудники СБУ задокументировали новые факты участия вооруженных сил России в конфликте в Донбассе.

Остатки беспилотника

Фото: СБУ

Кроме того, в районе Красногоровки Донецкой области были выявлены гранаты, произведенные в Российской Федерации в 1993 году.

Фото: СБУ