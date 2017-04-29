ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в ответ на провокации и диверсии

Командование ВМС ВС Украины информирует о том, что в стране участились попытки совершения диверсий и терактов, а следовательно, призывает украинских граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Соответствующее заявление размещено на сайте Минобороны Украины.

"В последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, террористических актов и других противоправных действий против военных объектов, особенно относительно баз (арсеналов), складов и тому подобное. Враг активизировал свою подрывную деятельность в том числе и глубоко в тылу, о чем свидетельствуют факты применения им беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), использование в противоправных целях самодельных взрывных устройств, организация разного рода провокаций. Подобное, к сожалению, имеет место и в зоне ответственности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Причем, антиукраинские силы свои позорные намерения цинично "подгоняют" под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

В связи с вышеизложенным, командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обращает внимание граждан на то, что в случае любых попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностных лиц гарнизонов, воинских частей, дежурных служб, охраны и нарядов будет принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе - в случае необходимости - с применением оружия", - говорится в заявлении.

Командование ВМС ВСУ также обращается к местным органам власти, гражданам с просьбой быть бдительными, не поддаваться на провокации российских спецслужб, сохранять спокойствие, соблюдать законы Украины, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщать военному командованию и правоохранительным органам.

Военные выразили надежду на победу здравого смысла и понимание со стороны граждан.