Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в ответ на провокации и диверсии

ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в ответ на провокации и диверсии

ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в ответ на провокации и диверсии
Фото: mil.gov.ua

Военные призывают местные органы власти и граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации российских спецслужб

29.04.17 501
3000

Командование ВМС ВС Украины информирует о том, что в стране участились попытки совершения диверсий и терактов, а следовательно, призывает украинских граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Соответствующее заявление размещено на сайте Минобороны Украины.

"В последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, террористических актов и других противоправных действий против военных объектов, особенно относительно баз (арсеналов), складов и тому подобное. Враг активизировал свою подрывную деятельность в том числе и глубоко в тылу, о чем свидетельствуют факты применения им беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), использование в противоправных целях самодельных взрывных устройств, организация разного рода провокаций. Подобное, к сожалению, имеет место и в зоне ответственности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Причем, антиукраинские силы свои позорные намерения цинично "подгоняют" под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
В связи с вышеизложенным, командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обращает внимание граждан на то, что в случае любых попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностных лиц гарнизонов, воинских частей, дежурных служб, охраны и нарядов будет принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе - в случае необходимости - с применением оружия", - говорится в заявлении.

Командование ВМС ВСУ также обращается к местным органам власти, гражданам с просьбой быть бдительными, не поддаваться на провокации российских спецслужб, сохранять спокойствие, соблюдать законы Украины, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщать военному командованию и правоохранительным органам.

Военные выразили надежду на победу здравого смысла и понимание со стороны граждан.

3
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Аваков не видит на майские праздники угроз, но видит дураковSea Breeze-2017 пройдут в режиме "свободной игры"СБУ: Диверсия остается основной версией взрывов в Балаклее

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7863
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7771
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4920
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5506
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1675
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2275
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2618
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1312
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1736
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1243
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 7142 / 7754
  2. Китай предложил "единственно правильное" решение проблемы КНДР 2746 / 3149
  3. Завтра во всей Киргизии объявлен траур 2381 / 2716
  4. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 1948 / 2127
  5. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 1247 / 1806
  6. Ночью взят штурмом парламент Македонии 1193 / 1324
  7. С июня ВСУ начнут переход на новую систему питания 1151 / 1300
  8. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 1139 / 3994
  9. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 1137 / 1154
  10. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1075 / 1207
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 16 / 7754
  2. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 12 / 1207
  3. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 8 / 1154
  4. Гройсман сказал, как сильно повысятся пенсии в октябре 6 / 4530
  5. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 6 / 2127
  6. Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа 5 / 143
  7. Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск по запросу РФ 5 / 912
  8. В Киеве хотят переименовать 11 улиц 5 / 984
  9. В зоне отчуждения ЧАЭС начал работу биосферный заповедник 4 / 661
  10. Как победить Россию. Советы Маннергейма 4 / 111649
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.