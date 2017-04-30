Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Боевики 54 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо военнослужащих получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березовой противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово – огнем автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял под Водяным и Маринкою, а стрелковое оружие – рядом с Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов враг вел огонь по опорным пунктам под Чермалык, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливал морских пехотинцев неподалеку Павлополь.

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На донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Защитников Верхнеторецком обстреливал из гранатометов и 82 мм минометов, а защитников шахты Бутовка – из крупнокалиберных пулеметов. Наши позиции в районе населенного пункта Зайцево обстрелял из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты Бутовка и Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении огнем артиллерии калибра 122-мм, минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским противник применял артиллерию калибром 122-мм, гранатометы и 82-миллиметровые минометы. По защитникас населенного пункта Старый Айдар враг бил из 120-миллиметровых минометов, а по защитникам Новоалександровки – из противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил под Новозвановка. Из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия – бил по позициям недалеко от населенного пункта Желтое.