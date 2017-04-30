Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства депутата, предлагавшего сдать Крым в аренду РФ

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

Об этом на странице в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По его словам, Артеменко лишили гражданства "в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады".

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"Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - Украинское! - гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает!", - отметил Ляшко.

"Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко", - подчеркнул Ляшко.

Ляшко также добавил, что по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

Напомним, 19 февраля издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Андрей Артеменко передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч.1 ст.111 УК - госизмена.