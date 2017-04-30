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В ГПУ опровергают наличие дела против Супрун

В ГПУ опровергают наличие дела против Супрун
Ульяна Супрун / Фото: 112.ua

Ведется лишь проверка по эпизоду транспортировки импортных лекарств в прошлые годы

30.04.17 47
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Генеральная прокуратура Украины не открывала уголовных производств против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра охраны Уляны Супрун. Таким образом, хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Сытника. ГПУ и МВД лишь ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы. Отмечу еще раз - Уляна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - написала Сарган.

Напомним, 28 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, сообщил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Ульяны Супрун.

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