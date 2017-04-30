В ГПУ опровергают наличие дела против Супрун

Генеральная прокуратура Украины не открывала уголовных производств против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра охраны Уляны Супрун. Таким образом, хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Сытника. ГПУ и МВД лишь ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы. Отмечу еще раз - Уляна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства", - написала Сарган.
Напомним, 28 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, сообщил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Ульяны Супрун.