Сутки в АТО: боевики 14 раз применяли тяжелое вооружение

В субботу, 29 апреля, обстановка в зоне АТО оставалась крайне напряженной. Противник продолжал применять тяжелое вооружение на всех трех направлениях, однако интенсивность его применения заметно уменьшилась по сравнению с сутками ранее.

Всего за минувшие сутки противник нарушил режим тишины 54 раза, из них 14 раз – с применением тяжелого вооружения. 2 украинских военнослужащих погибли, 4 – получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Вчера боевые действия длились с 6 утра вдоль всей линии фронта. Сложная обстановка остается в Попаснянском районе, где под прицельным огнем вражеских гранатометов и пулеметов неоднократно оказывались наши позиции в Попасной и Новотошковском, что на Бахмутской трассе. Также в последнем силы оккупанта с 11 часов до обеда провели 2 минометных обстрела, выпустив суммарно в сторону сил АТО около 30 мин. Здесь же поздно вечером работали вражеские гаубицы калибра 122 мм.

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Тяжелое вооружение использовал противник также и против защитников Крымского, выпустив на их позиции днем 20 мин, а перед самой полуночью – 5 артиллерийских снарядов.

Далее на восток вдоль линии фронта противник нарушил режим тишины в Желтом Славяносербского района, а в Старом Айдаре Станично-Луганского народа под вечер выпустил 5 мин калибром 82 мм.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 14 вражеских обстрела, почти половина которых – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Российско-оккупационные силы вчера были активны на Горловском периметре и в Авдеевка с ее окрестностями. Под Горловкой, а именно в Зайцево и Верхнеторецком, боевики активизировались уже после захода солнца. На этих рубежах бандформирования около трех часов массированно обстреливали силы АТО из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также выпустили более 30 мин в Верхнеторецком.

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В районе Авдеевки за прошедшие сутки впервые враг проявил активность сразу после полуночи Боевики отдавали предпочтение легкому вооружению, но также успели выпустить 20 мин. Около 4 часов утра вражеские обстрелы прекратились, но ненадолго. С новой силой враг возобновил свою активность после 10 утра, используя преимущественно стрелковое оружие, в том числе и снайперские винтовки. В полдень снова воцарилась тишина. Однако уже через 7 часов боевики вновь открыли огонь в сторону наших позиций. На этот раз – огонь из легкого вооружения сопровождался обстрелами из минометов. После 21 часа в районе Авдеевки стало тихо.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 5 – минометных.

Мариупольское направление

Вчера до рассвета боевики провели минометный обстрел Красногоровки с стороны Старомихайловки. Позже в течение суток в Марьинском районе бандформирования широко применяли легкое вооружение и бронетехнику, обстреливая силы АТО, в том числе и контрольно-пропускной пункт в Марьинке, в направлении которого около 20 часов боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

В районе Докучаевска после полуночи силы оккупантов провели по одному кратковременному минометному обстрелу наших позиций в Новотроицком и Березовом. Еще раз на этих рубежах враг проявил активность уже днем, обстреляв из легкого вооружения украинские рубежи обороны в Новотроицком.

На юге направления – участок фронта Павлополь – Широкино – обстрелы произошли в течение всех прошедших суток. Из вооружения противник использовал исключительно легкое, включая снайперское оружие.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении враг нарушил режим прекращения огня 31 раз, в том числе трижды использовал при этом минометы.