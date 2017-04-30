Укргидрометеоцентр: 1 мая в северных и западных областях ожидаются небольшие дожди

1 мая в северных и западных областях Украины могут пройти небольшие дожди. При этом средняя температура по всей территории страны будет сохраняться в пределах 21-23 градусов Цельсия.
Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометеоцентра.
Осадков следует ожидать в Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
На территории остальных регионов Украины осадки не ожидаются.
Средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3-8 метров за секунду.
В западных областях средняя температура удержится на уровне 13-20 градусов Цельсия, тогда как на всей остальной территории страны днем средняя температура будет составлять 23-25 градусов.