Темпы роста ВВП Украины в 2017 году снизятся, - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение темпов роста украинского ВВП в 2017 году до 2%, по сравнению с 2,3%, достигнутыми в 2016 году.

Об этом говорится в отчете на сайте агентства.

"Рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошел ожидания, но блокада (блокада товарооборота с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей – ред.) будет негативно влиять на добывающую, металлургическую и электроэнергетическую отрасли. Мы прогнозируем, что рост уменьшится до 2% в 2017 году перед увеличением до уровня 3% в 2018 году на фоне улучшения потребительского спроса и инвестирования", - отмечают аналитики Fitch.

Также прогнозируется, что средний уровень инфляции в 2017 году снизится до 11,2% с 14,9% в 2016 году.

В агентстве подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

Напомним, в середине ноября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до "B-" с "CCC", одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам. Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. Среди них - снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша объемом 1 млрд долларов.