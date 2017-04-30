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Видео В Киеве разбили автобусы перевозчика, который снизил цены на проезд

<span class="label red">Видео</span> В Киеве разбили автобусы перевозчика, который снизил цены на проезд
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Пострадавшая фирма подозревает конкурентов

30.04.17 476
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В Киеве неизвестные забросали камнями два автобуса, еще один микроавтобус разбили молотком. Нападение на пригородные маршрутки произошло в течение одного часа на маршруте в Вишневое, говорится в сюжете ТСН.

Свидетель на остановке "Академгородок" пытался задержать преступника, который бил окна автобуса молотком, но досталось и ему – мужчина получил удар по голове и оказался в больнице. Нападение зафиксировала камера наблюдения из киоска.

Водитель разбитого автобуса говорит, что его остановили двое парней. О том, что у них в руках камни, понял уже позже. Нападение произошло за считанные секунды, после чего нападавшие побежали через автомагистраль.

"Один - в лобовое стекло, второй - в дверь. Среагировал так, чтобы без аварий. Остановил. Людей успокоил", - рассказал водитель Ярослав Зиневич.

Автобусы на маршруте почти одинаковые, разные – цена проезда и компании-перевозчики. Пострадавшие маршрутки принадлежат лишь одному из них.

"Два года назад этот маршрут забрала у нас другая компания. Мы это обжаловали и выехали снова на маршрут. И установили цену почти на 20% меньше. До экономически обоснованной. Было 12 гривень, мы сделали 10", - рассказал директор фирмы Виталий Шиденко.

Он объясняет нападение борьбой за маршруты, ибо от конкурентов уже получал угрозы. Те, в свою очередь, все опровергают. И говорят, что работали на законных основаниях.

В ситуации будут разбираться правоохранители, уже возбудили уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Если нападающих на маршрутки найдут, им грозит пять лет тюрьмы.

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