В зоне АТО погиб украинский военный

Российско-террористические войска не прекращают огневые провокации против сил АТО. С начала суток и до 18:00 враг 28 раз обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 82-миллиметровые минометы и гранатометы враг применял по опорным пунктам возле Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям наших войск вблизи Марьинки. Из противотанковых гранатометов враг бил по опорным пунктам сил АТО неподалеку Гнутово, Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров - под Новогригорьевкой. Из стрелкового оружия противник обстрелял морских пехотинцев под Лебединским. Возле Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы.

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На Донецком направлении огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Верхнеторецкого, а из противотанковых гранатометов вел огонь по защитникам Зайцево. Из крупнокалиберных пулеметов враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям возле Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки.

На Луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам возле Катериновки. Из гранатометов различных систем подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Крымского, Попасной и Троицкого. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачева.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.