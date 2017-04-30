Пресс-центр штаба АТО обнародовал в Facebook видео, в котором рассказывается о подлой тактике ведения огня оккупантами в Донбассе.

Террористы обстреливают украинских военных, прикрываясь мирным населением. Бандиты ведут обстрелы прямо из частных подворий селян, рассчитывая на то, что украинские военные не станут отвечать по ним огнем, дабы не попасть по мирным жителям.

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Напомним, российско-террористические войска не прекращают огневые провокации против сил АТО. С начала суток 30 апреля и до 18:00 враг 28 раз обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих получили ранения.