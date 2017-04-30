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КИУ заметил нарушения на выборах в Черкасской и Черниговской областях

КИУ заметил нарушения на выборах в Черкасской и Черниговской областях
Выборы в Украине / Фото: УНИАН

На отдельных участках голосование пытались сорвать

30.04.17 40
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Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" зафиксировала нарушения на выборах в объединенных территориальных громадах Черкасской и Черниговской областей.

Об этом сообщается на странице КИУ в Facebook.

В частности, в городе Шпола Черкасской области, которая является центром Шполянской ОТГ, на участке №710826 зафиксированы факты выдачи избирателям заполненных бюллетеней.

"Наблюдатели КИУ зафиксировали два случая, когда избирателям выдавались бюллетени с поставленной отметкой напротив фамилии одного из кандидатов. Были составлены соответствующие акты о нарушениях избирательного законодательства. На участок прибыли представители правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

КИУ отмечает, что это серьезное нарушение, которое может иметь влияние на результаты волеизъявления. В случае, если избиратель проголосует за другого кандидата, УИК может признать бюллетень недействительным из-за наличия двух отметок.

Также на выборах Шполянской ОТГ Черкасской области зафиксированы попытки срыва выборов со стороны неизвестных лиц. Так, в помещение участка №710825 (Шпола) ворвалась группа неизвестных мужчин спортивной внешности в составе 15-20 человек, которые показательно вбросили в избирательные урны несколько пачек бюллетеней.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов.

По мнению наблюдателей КИУ, такие показательные вбросы бюллетеней свидетельствуют о попытках срыва голосования на отдельных участках.

На Черниговщине на выборах в городе Мена, который является центром одноименной объединенной громады, произошел инцидент, в ходе которого один из наблюдателей препятствовал деятельности журналиста местного издания. По словам очевидцев, наблюдатель якобы от одной из политических партий препятствовал работать журналисту издания "Черниговский монитор" Юрий Паперному.

В частности, так называемый наблюдатель пытался запретить ведение фотосъемки журналистом, в ходе чего сорвал бленду с фотоаппарата. На место происшествия была вызвана полиция, которая дежурит возле участка. Упомянутый наблюдатель скрылся с места происшествия на авто.

Кроме того, на выборах в Менской объединенной громаде зафиксированы факты незаконной агитации в день выборов от имени Радикальной партии Олега Ляшко. На балконах многоквартирных домов в городе Мена были вывешены агитационные плакаты с символикой РПЛ.

Согласно ч.2 ст. 54 Закона "О местных выборах" предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Ведение предвыборной агитации после окончания соответствующих сроков запрещается.

Напомним, в воскресенье, 30 апреля, в Украине прошли первые выборы глав 47 объединенных территориальных общин.

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