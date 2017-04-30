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Фото Актриса Мэрил Стрип поддержала Олега Сенцова

<span class="label red">Фото</span> Актриса Мэрил Стрип поддержала Олега Сенцова
Мэрил Стрип и Мустафа Найем / Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Всемирно известная голливудская звезда знает, что творит Россия в Украине

30.04.17 120
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Голливудская актриса Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку кремлевского политзаключенного – украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото с табличкой #FreeSentsov обнародовал народный депутат Мустафа Найем в Facebook в воскресенье, 30 апреля.

"После традиционной фотосессии мы оказались в нескольких метрах, и я решил, что раз уж так получилось, госпожа Стрип могла бы стать еще одним адвокатом нашего крымчанина", — написал Найем.

По его словам, к его удивлению Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International является осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.

"Во время недолгого диалога мне удалось довольно подробно рассказать ей об истории Олега Сенцова — о материалах его дела, о его семье, о Крыме, о насильно навязанном гражданстве и двух его детях, двух его детях, оставшихся на аннексированной территории", — написал депутат.

По словам Найема, Стрип сама предложила сделать совместное фото.

"Позже, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации Олега премией, она расплакалась. Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега", — сообщил Найем.

26 апреля в Нью-Йорке незаконно удерживаемого в плену кремлевским режимом режиссера Олега Сенцова наградили премией Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

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