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Главная » Страна » В Москве вступились за крымских политзаключенных
Ситуация в Крыму

В Москве вступились за крымских политзаключенных

В Москве вступились за крымских политзаключенных
В Москве вступились за крымских политзаключенных / Фото: radiosvoboda.org

Один из них - обвиняемый по "делу Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров

30.04.17 72
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В Москве гражданские активисты провели пикеты в защиту политических заключенных в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Активисты, в частности, вышли в поддержку Арсена Джеппарова – одного из обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир", которую в России признали террористической и запретили.

"У активиста Джепарова серьезные проблемы со здоровьем, но в СИЗО Симферополя он не получает надлежащей медицинской помощи. Фигурант "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится под стражей с момента ареста 18 апреля 2016 года. 20 апреля 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил Джеппарова под стражей", - говорится в сообщении.

В прошлом году российская власть открыла более двадцати дел об участии в организации "Хизб ут-Тахрир". В аннексированном Крыму фигурантами этих дел стали 19 человек.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что их несправедливо преследуют в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 организаций, объявленных террористическими.

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