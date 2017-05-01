В столичное небо поднимутся аэростаты

Международный фестиваль воздушных шаров Монгольфьерия. Небо Киева во время проведения Евровидения 6-14 мая пройдет в Киеве.
Об этом передает сайт Мой дом Украина.
"Впервые в истории Евровидения, в небо, которое увидит вся Европа, поднимутся полсотни воздушных шаров. 6-14 мая в столице пройдет Международный фестиваль "Монгольфьерия. Небо Киева", — говорится в сообщении.
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В небо Киева поднимут до 42-х воздушных шаров со всей Европы, каждый из которых будет представлять страну-участницу песенного конкурса.
Полеты аэростатов будут проходить каждый фестивальный день: утром (8:00-10:00) и вечером (18:00-20:00).
Старты полетов запланированы с Труханового острова (Подольско-Воскресенский мост), в Парке дружбы народов, Гидропарке (остров Долобецкий). Также в программе фестиваля запланирована вечернее представление воздушных шаров.