В Украине повысился прожиточный минимум

С 1 мая 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет планово увеличен на 80 грн – до 1684 грн.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на закон о госбюджете на 2017 год.

Согласно документу, для детей до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум составит 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет — 1777 грн, для лиц, которые потеряли работоспособность, — 1312 грн.

Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года.