В Одессе нашли рюкзак с гранатами

Во время патрулирования территории Одессы сотрудники полиции в районе Куликова поля обнаружили рюкзак со взрывчаткой.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, в рюкзаке были обнаружены гранаты "Ф-1", РГМ, "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку ТШ-400.
Напомним, правоохранители Одессы перешли на усиленный режим патрулирования. На улицах города работают более 2000 сотрудников правоохранительных органов.