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Главная » Страна » Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек

Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек

Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Гражданами Украины стали более 16 тысяч человек

01.05.17 3
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Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лиц.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос "Українських Новин".

"С 7 июня (вступление Порошенко в должность президента) по настоящее время решениями президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц", - сказано в нем.

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 - 5 818, в 2016 - 7 347, в текущем году - 871.

В частности гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 - по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 - вследствие потери украинского гражданства.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

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