Количество билетов на Евровидение-2017 увеличилось

Во время подготовки к конкурсу изменили расположение нескольких рядов мест

Число билетов на Евровидение-2017 увеличилось - в зрительном зале есть 9791 место, что на две тысячи больше, чем раньше.

Об этом сообщает Укринформ.

Больше всего мест добавили в фан-зону. Билеты появятся в продаже 3 мая.

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Во время подготовки к конкурсу изменили расположение нескольких рядов из-за чего изменился вид на сцену с некоторых мест. Есть механизм обмена билетов, в котором главное условие - чтобы места меняли на равноценные.

Напомним, 29 апреля в продажу поступили новые билеты на все девять шоу Евровидения. Уже продано 33 тысячи билетов. На все мероприятия Евровидения-2017 в Киев приедут более 20 тысяч иностранных гостей.