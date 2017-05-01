Украинских министров могут пересадить на электромобили

В Кабмине считают, что это будет выгодный эксперимент

В автопарке Кабинета министров Украины вскоре появятся электромобили.

"С 5 мая в секретариате появятся электромобили, мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию и если это будет выгодно, то я уверен, что это будет выгодный эксперимент", - заявил министр Кабмина Александр Саенко в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, в случае необходимости и успешности эксперимента, количество электромобилей будет увеличиваться.

Напомним, что министр инфраструктуры Владимир Омелян объявит тендер на закупку 50 зарядных станций для электромобилей.