Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к народу Украины относительно начала судебного процесса над экс-президентом Виктором Януковичем, который обвиняется в государственной измене.
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПУ в YouTube.
В нем Генеральный прокурор подчеркнул, что суд над Януковичем является "беспрецедентным судебным процессом для Украины".
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"Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять экс-президента в государственной измене. Этот процесс не только о гражданине Януковиче. Этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали как фиговый листок подписаный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попытаться поставить на колени наше государство", - заявил Юрий Луценко.
Напомним, Янукович отрицает свою причастность к конфискованным 1,5 млрд долларов.