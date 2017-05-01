В Украине снижены социальные нормативы на услуги ЖКХ

Соответствующее постановление №51 от 6 февраля 2017 года обнародовано на сайте Кабинета Министров Украины.

Так, с 1 мая 2017 снижены нормы потребления тепловой, электрической энергии и природного газа.

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Согласно документу, нормы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и (или) квартирными приборами учета, снижены с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Нормативы электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; природного газа для индивидуального отопления с 5,5 куб. м до 5,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Напомним, решение об отмене абонплаты за газ вступило в силу.