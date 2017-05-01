Гройсман заявил, что доходы украинцев увеличились на треть

Об этом в понедельник, 1 мая, на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составляла 6752 гривны. Это в два раза больше минимальной зарплаты и на 8,7 % больше показателя февраля. Такой рост полностью отвечает росту промышленного производства, которое в марте выросло на более чем 8 %", - отметил он.

По словам Гройсмана, на сегодняшний день рост зарплат опережает повышение цен.

"Это то, к чему мы стремимся: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, Гройсман пообещал получателям субсидий до 700 грн наличными.