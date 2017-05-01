Более 20,5 тысяч человек участвовали в кадровых конкурсах НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Все назначения на должности в НАБУ, кроме заместителей директора, проходят на конкурсной основе. В течение двух лет прошло 465 конкурсных отборов, участие в которых приняли более 20,5 тыс. претендентов. По результатам конкурсов сотрудниками НАБУ стали 560 человек", - говорится в сообщении.

38 из них имеют ученые звания, 63 являются участниками боевых действий. Самому молодому сотруднику 23 года, самому старшему - 62.

В НАБУ уточнили, что ключевой в ведомстве является должность детектива, которая совмещает функции оперативного работника и следователя.

"На сегодня в подразделениях бюро работают 158 детективов, среди которых 14 женщин. 27 детективов НАБУ ранее не работали в правоохранительных органах или на государственной службе", - добавили в ведомстве.

Напомним, в НАБУ появится специальное подразделение для борьбы с коррупцией в здравоохранении.