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За минувшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

За минувшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный

Семеро наших парней получили ранения и травмы

01.05.17 59
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Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной, несмотря на то, что интенсивность огня, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

Боевики продолжили применять минометы на всех трех направлениях.

Об этом сообщил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Всего за минувшие сутки на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях боевики осуществили 12, 14 и 28 обстрелов соответственно, из них – 3, 6 и 4 были минометными.

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, семеро – получили ранения и травмы.

"Тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий, двое получили ранения. Двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского. По одному военнослужащему в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном", – рассказал спикер МОУ.

На Луганском направлении, в Станично-Луганском районе, вечером боевики совершили три гранатометных обстрела – два в райцентре и один - в Валуйском. В Новоайдарском районе было относительно спокойно. Члены незаконных вооруженных формирований по одному разу нарушили режим тишины в Крымском и Лобачевом. Боевики неоднократно открывали огонь на линии фронта Екатериновка – Троицкое. Обстрелы пришлись, преимущественно, на вторую половину суток.

"Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Катериновке, где российско-оккупационные войска выпустили по позициям ВСУ около 25 мин. Еще по одной вооруженной провокации с использованием минометов состоялись в Новозвановке и Троицком", – отметил полковник Лысенко.

На Светлодарской дуге Донецкого направления боевики совершили одну вооруженную провокацию с применением пулеметов. На Горловском периметре ночью и вечером боевики обстреливали Зайцево, а утром – Майорское.

"После полудня враг провел короткий минометный обстрел Верхнеторецкого", – добавил полковник Лысенко.

В районе Авдеевки члены бандформирований, поддерживаемых Россией, открывали огонь пять раз, трижды – из минометов. Боевые действия вблизи Каменки начались после 17 часов и продолжались почти 5 часов. Вечером боевики совершили короткую вооруженную провокацию с использованием минометов в Опытном, а затем обстреляли Пески из пулеметов.

На Мариупольском направлении зарегистрировали пять инцидентов снайперского огня боевиков. Днем и вечером члены НВФ неоднократно открывали огонь по Марьинке из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один обстрел произошел в Красногоровке. По одному обстрелу состоялось в Новогригорьевке и Богдановке.

"На участке фронта Павлополь – Широкино произошли многочисленные краткосрочные провокации с применением легкого вооружения. В Водяном состоялось 2 минометных обстрела, еще по одному – в Гнутово и Широкино. Боевые действия ведутся и днем, и ночью", – рассказал полковник Андрей Лысенко.

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