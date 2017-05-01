Мэр Конотопа Артем Семенихин, который собственноручно разогнал акцию "медведчуковцев" в своем городе, рассказал об особенностях подобных митингов.

По его словам, стало известно из инсайдерских источников, что на самом деле это была легкая "разведка боем". В своей среде они (люди Медведчука - ред.) хотели провести голосование относительно возможности организовать в Конотопе референдум, вроде того, который проходил в Крыму, в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, пишет Эспрессо.

"Фактически это была подготовка к созданию "Сумской народной республики". Присутствовали их титушки-охранники, которые были вооружены огнестрельным оружием. Мы задержали, кстати, нескольких человек, которые занимались охраной, у них были современные бронежилеты", - рассказал Семенихин.

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Фактически тот же сценарий, который происходил в городах Донецк и Луганск, люди Медведчука хотели сделать и в Конотопе, но в течение 10 минут их выгнали из города.

Мэр Конотопа рассказал, что активистам поступали угрозы от них: "подождите еще немного, будут здесь войска".

Фактически они готовились к проведению референдума, под который потом бы ночью могли заехать российские танки, что российские СМИ показали бы как "подарок" так называемому "ополчению", считает глава города.

"Фактически их планы в Конотопе сорвались. Я призываю городских голов действовать по подобному сценарию: просто не допускать, физически не допускать проведение подобных шабашей в Украине. Потому что от нас, от первых лиц в городах, зависит будущее нашего государства", - подытожил Семенихин.

Ранее городской голова Конотопа Артем Семенихин разогнал собрание "Украинского выбора" в городе.