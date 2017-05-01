Как в Киеве отмечали 1 мая

Участники первомайского митинга в столице огласили требования к правительству

1 мая на Европейской площади в Киеве украинцы огласили свои требования к правительству.

Требования озвучил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник, передает УНИАН.

Он убежден, что правительство "должно не бояться шантажа и угроз Международного валютного фонда и тех богачей, которым он способствует".

"По нашему мнению, правительство должно перейти на нашу сторону, на сторону трудящихся и выполнить всего 5 шагов", - сказал Мельник.

Среди этих шагов он назвал: обеспечение конституционного права на своевременное получение заработной платы, ликвидация задолженности по зарплате, обеспечение и проведение реформы новой политики занятости.

"Каждый человек должен иметь обеспеченное первое рабочее место", - добавил профсоюзный лидер.

Он также отметил необходимость продолжения реформирования системы оплаты труда.

"Но реформа, которая началась, лишь вносит дисбаланс", - считает Мельник.

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Кроме того, по его словам, "за эти годы на всех предприятиях практически владельцы не занимаются безопасностью труда, процветает профессиональные заболевания".

"Поэтому мы требуем разработать Национальную стратегию реформирования безопасности труда", - подчеркнул председатель Киевского горсовета профсоюзов.

Пятый шаг, отметил он, - это "восстановление социального права на санаторно-курортное лечение, детское оздоровление и финансирование детско-юношеских спортивных школ".

Реплики Мельника участники митинга поддерживали одобрительными возгласами.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой в своем выступлении, в частности, отметил, что "мы должны обеспечить каждому, кто хочет и может работать, труд по способности, по таланту, но работа должна быть достойно оплачиваемой".

Он также добавил, что "мы должны провести справедливую пенсионную реформу в нашей стране".