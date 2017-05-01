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Как в Киеве отмечали 1 мая

Как в Киеве отмечали 1 мая
Фото: depo.ua

Участники первомайского митинга в столице огласили требования к правительству

01.05.17 349
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1 мая на Европейской площади в Киеве украинцы огласили свои требования к правительству.

Требования озвучил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник, передает УНИАН.

Он убежден, что правительство "должно не бояться шантажа и угроз Международного валютного фонда и тех богачей, которым он способствует".

"По нашему мнению, правительство должно перейти на нашу сторону, на сторону трудящихся и выполнить всего 5 шагов", - сказал Мельник.

Среди этих шагов он назвал: обеспечение конституционного права на своевременное получение заработной платы, ликвидация задолженности по зарплате, обеспечение и проведение реформы новой политики занятости.

"Каждый человек должен иметь обеспеченное первое рабочее место", - добавил профсоюзный лидер.

Он также отметил необходимость продолжения реформирования системы оплаты труда.

"Но реформа, которая началась, лишь вносит дисбаланс", - считает Мельник.

Кроме того, по его словам, "за эти годы на всех предприятиях практически владельцы не занимаются безопасностью труда, процветает профессиональные заболевания".

"Поэтому мы требуем разработать Национальную стратегию реформирования безопасности труда", - подчеркнул председатель Киевского горсовета профсоюзов.

Пятый шаг, отметил он, - это "восстановление социального права на санаторно-курортное лечение, детское оздоровление и финансирование детско-юношеских спортивных школ".

Реплики Мельника участники митинга поддерживали одобрительными возгласами.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой в своем выступлении, в частности, отметил, что "мы должны обеспечить каждому, кто хочет и может работать, труд по способности, по таланту, но работа должна быть достойно оплачиваемой".

Он также добавил, что "мы должны провести справедливую пенсионную реформу в нашей стране".

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