В Виннице во время проведения первомайского митинга между представителями отдельных политических сил возникла конфликтная ситуация.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области.
Около 20 молодых людей, которые не разделяли политические взгляды митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук участников акции флаги. Молодые люди выкрикивали "Слава Украине!" и "Комуняку — на гілляку". Их лица были скрыты масками, передает vlasno.info.
"Конфликтную ситуацию быстро пресекли работники полиции, которые оттеснили из толпы молодчиков и заставили покинуть территорию проведения митинга", - говорится в сообщении.
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В главке отметили, что полицейские не допустили дальнейшего развертывания конфликта и обеспечили правопорядок до завершения мероприятия.
"Среди участников инцидента пострадавших не зафиксировано", - сообщили в полиции.
Полицией установлены участники происшествия, их действиям будет дана правовая оценка.