1 мая в Днипре проходила демонстрация на площади возле горсовета.
Тем временем по проспекту двигалась колонна с флагами "Социалистов".
Мужчины с площади пытались вручить людям с красными воздушными шариками открытки, пишет Depo.Днепр.
Однако мужчины спортивной внешности начали запрещать это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.
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"Социалисты" дошли до центральной площади Героев Майдана, после чего организаторы объявили, что флаги нужно сдать. Демонстранты разошлись.
Фото: depo.ua