Больше всего мандатов получил Наш край

На выборах в советы городских объединенных территориальных общин 30 апреля наибольшее количество мандатов по партийным спискам получил Наш край. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

На выборах представители 16 партий получили депутатские мандаты в 9 городских общинах 6 областей Украины. Всего были избраны 242 депутата.

По партийным спискам на выборах в ОТГ победил "Наш край": 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества). На втором месте - "Оппозиционный блок" (37 депутатов, 15,3%), на третьем - БПП "Солидарность" (25, 10,3% - выше место из-за представленности в большем количестве советов), на четвертом - "Видродження" (25, 10,3%), на пятом - "Радикальная партия" (23, 9,5%).

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С шестого по девятое место расположились: ВО "Черкащани" (21, 8,7%), Батькивщина (19, 7,9%), Единый центр (14, 5,8%) и УКРОП (11, 4,6%).

Десятое-одиннадцатое место поделили Самопомич и Стабильность (по 5 депутатов и 2% в каждой партии).

Места с 12 по 15 заняли "Воля народа" (4, 1,7%), Аграрная партия, Справедливость и Единство (по 3 депутата и 1,2%). На последнем месте партия Сила людей (2 мандата, 0,8%).