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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 мая
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 2 мая
Силы АТО / Фото: Reuters
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 мая

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 вторника, 2 мая

02.05.17 427
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