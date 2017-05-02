Акция прошла на месте гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова

Активисты патриотических организаций и небезразличные одесситы почтили память активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, погибших во время уличных беспорядков 2 мая 2014 года. Об этом сообщает Думская.

Акция прошла на месте гибели одесситов, на углу улиц Преображенской и Дерибасовской.

В радиусе квартала от места проведения траурного митинга приняты усиленные меры безопасности. По периметру установлены пункты пропуска, на которых дежурят бойцы Нацгвардии с собаками, а движение автотранспорта перекрыто сотрудниками патрульной полиции.

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Акция началась с молебна, после чего все желающие возложили цветы.